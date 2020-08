Bernardo Silva contro i tifosi del Liverpool: «Patetici, trovatevi un partner»

Bernardo Silva ha risposto ai tifosi del Liverpool e di molte altre squadre che, dopo l’eliminazione dalla Champions da parte del City, l’hanno preso di mira con sfottò e insulti. Questa la risposta del portoghese.

«A tutti i tifosi del Liverpool che non hanno altro da fare che accedere a un account da giocatore del Man City, mi dispiace anche per voi ma per le ragioni sbagliate. Patetici, andate a festeggiare i vostri titoli, o provare a trovare un partner, a bere una birra con un amico, leggere un libro. Ci sono tante opzioni»

And to all Liverpool fans that have nothing else to do than to come to a Man City player account, I’m also sorry for you but for the wrong reasons…😂 pathetic… go celebrate your titles, or try to find a partner, drink a beer with a friend, read a book…🤦🏻‍♂️ so many options!😅

— Bernardo Silva (@BernardoCSilva) August 16, 2020