Cornuto e mazziato: la bestemmia costa a Mandragora l’Azzurro?

Italia: Mandragora fuori dalla lista dei convocati di Mancini dopo la bestemmia di domenica?

Una bestemmia, una sola bestemmia, potrebbe costare carissima a Rolando Mandragora. Il centrocampista dell’Udinese, dopo l’improperio ripreso dalle telecamere contro la Sampdoria domenica scorsa, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo: salterà dunque la prossima partita dei friulani contro la Fiorentina. Non è finita qui però perché, come riferiscono stamane le indiscrezioni di stampa, per l’ex giocatore della Juventus potrebbe arrivare anche una sanzione da parte del commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini. Mancini, che aveva intenzione di convocare il centrocampista napoletano in vista della prossima sfida di Nations League contro il Portogallo, potrebbe tornare sui suoi passi e di fatto “bannare” Mandragora dalla lista.

Una punizione di cui onestamente forse non si sentiva grande necessità, ma tant’è: Mandragora potrebbe essere effettivamente depennato dai convocati di sabato prossimo (attesa in serata la lista definitiva degli Azzurri). A far scattare la sanzione la presenza di un codice etico interno alla Nazionale che prevederebbe conseguenze per gesti contrari alle norme di buon comportamento (come nel caso di Graziano Pellè, che si rifiutò di stringere la mano all’ex c. t. Giampiero Ventura dopo una sostituzione) anche nel contesto dei club di appartenenza dei rispettivi calciatori. Può essere questo il caso di Mandragora, già squalificato in base ad una regola in gran parte disapplicata e quindi – di fatto – vittima sacrificale tra i tanti. Ora probabilmente pure cacciato dall’Italia.