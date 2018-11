Betis-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Betis-Milan in streaming e in diretta TV: ecco dove vederla e le probabili formazioni del match della quarta giornata di Europa League

Betis-Milan è la gara valida per la quarta giornata della Europa League 2018/2019. Appuntamento a giovedì 8 novembre con calcio d’inizio alle ore 21 allo stadio ‘Benito Villamarin‘ di Siviglia. Le due squadre sono inserite nel Gruppo F della competizione che vede primo il Betis (7 punti e ancora imbattuto), secondo il Milan (6), poi Olympiacos (4) e Dudelange (0). Betis e Milan tornano ad affrontarsi dopo due settimane dalla gara di San Siro che vide imporsi la squadra andalusa sui rossoneri col risultato di 2 a 1. Uno scontro diretto per il primato nel girone, col Milan che dovrà cercare di far risultato anche per tenere a distanza l’incalzante Olympiacos, impegnato in casa contro il modesto Dudelange.

Betis-Milan sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box) e – anche in pay per view – sul canale 252 di Sky Sport. Gli aggiornamenti in diretta della partita saranno trasmessi anche in chiaro su TV8. Il match sarà disponibile in streaming per gli abbonati Sky attraverso l’app Sky Go disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Betis-Milan sarà poi visibile anche su NOW TV (disponibile, dopo la sottoscrizione dell’abbonamento su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine, l’incontro potrà essere seguito in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Betis-Milan

Competizione: Europa League 2018/2019

Quando: giovedì 8 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Calcio 2 – NOW TV – TV8 – Sky Go

Stadio: Estadio Benito Villamarin (Siviglia)

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra)

Betis-Milan probabili formazioni

BETIS – L’allenatore Quique Setién è intenzionato a riproporre il sistema 3-5-2 già visto nella gara giocata a San Siro due settimane fa. Quindi, Betis previsto in campo con Lopez in porta, Sidnei, Bartra e Mandi in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Barragan, Canales, Carvalho, Lo Celso e Firpo. In attacco, è prevista la coppia formata da Leon e Sanabria.

MILAN – Gennaro Gattuso deve fare i conti con diverse assenze importanti: da Higuain – infortunatosi alla schiena a Udine – a Bonaventura e Calabria, oltre a Biglia e lo squalificato Castillejo. In porta ci sarà spazio per Reina, davanti al quale, in linea di difesa, dovrebbero agire Abate, Musacchio, Zapata e Rodriguez. A centrocampo sono pronti Kessie, Bakayoko e Laxalt; davanti, previsto il tridente offensivo con Suso, Cutrone e Calhanoglu.

BETIS (3-5-2) – Lopez; Sidnei, Bartra, Mandl; Barragan, Canales, Carvalho, Lo Celso, Firpo; Sanabria, Leon.

MILAN (4-3-3) – Reina; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Laxalt; Suso, Cutrone, Calhanoglu.