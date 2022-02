Bielsa: «Impossibile comprendere il cervello di Guardiola»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Leeds Guardiola ha parlato del collega Pep Guardiola

Marcelo Bielsa, manager del Leeds, in una intervista a DAZN ha parlato del collega Pep Guardiola, tecnico del Manchester City.

LE PAROLE – «Guardiola non è uno che puoi interpretare e comprendere. Lo vedi, osservi, e te lo godi, ti diverti. Guardiola fa certe cose che sono difficili da capire. Penso che sia impossibile comprendere il suo cervello. Anche Klopp ha il suo marchio, il suo stile, ma lo ritengo più facilmente decodificabile. L’entusiasmo che Klopp mette nella sua squadra è molto chiaro. Come è chiaro che costruire gioco in modo creativo è ciò che distingue Guardiola»