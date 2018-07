Big match e scontri diretti Serie A 2018-2019: il programma completo. Giovedì 26 luglio alle 19 via al sorteggio del turno

Non è più necessario attendere oltre. La Serie A sta tornando e l’attesa sta per finire. Domani, giovedì 26 luglio, alle ore 19, verrà sorteggiato il calendario, che potrà fornire le prime succulenti anticipazioni di quello che ci riserverà la prossima stagione. Finalmente scopriremo quali saranno le date da segnare sul calendario, quelle davvero imperdibili, quelle in cui si disputano i cosiddetti big match. La speranza di tutti ovviamente è che si possa ricalcare le orme dell’anno passato, quando gli scontri diretti tra le big regalarono sempre emozioni e spettacolo. Il primo appuntamento importante lo si ebbe già alla seconda giornata, quando l’Inter espugnò un po’ a sorpresa l’Olimpico di Roma, battendo per 1-3 la squadra di Di Francesco. I giallorossi poi cercarono di vendicarsi al ritorno, ma un gol di Vecino nel finale rispose al vantaggio di El Shaarawy e fissò il punteggio sull’1-1 finale. A regalare emozioni impresse nella mente però, ci ha pensato soprattutto l’avvincente duello scudetto tra Juventus e Napoli, che si divisero equamente gli scontri diretti.

Alla 19ª giornata i bianconeri espugnarono Napoli grazie ad un gol di Higuain, mentre al ritorno fu la banda di Sarri ad imporsi per 0-1 con il colpo di testa vincente di Koulibaly. Dopo quella sconfitta la Juve era attesa da altre due sfide delicatissime. La prima era il derby d’Italia in casa dell’Inter, e vinto nel finale dopo una gara pazzesca. La seconda è stata la gara terminata 0-0 in casa della Roma che ha sancito la matematica vittoria del settimo scudetto consecutivo. Un antico detto recita che il meglio va tenuto per la fine, e così è stato per la Serie A 2017-2018. All’ultima giornata infatti si affrontano Lazio e Inter, in uno scontro diretto decisivo per la qualificazione in Champions League. Ai biancocelesti basta un munto, mentre i nerazzurri sono costretti a vincere. La banda di Inzaghi gioca meglio, e chiude il primo tempo in vantaggio per 2-1. Nella ripresa però prima De Vrij regala il rigore del pareggio a Icardi, e poi Lulic si fa espellere. Così nel finale arriva il colpo di testa di Vecino che batte Strakosha e manda l’Inter in Champions League, chiudendo al meglio una stagione incredibile.