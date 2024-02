Biglietti Genoa Atalanta, dove prendere i ticket del match

I biglietti per Genoa Atalanta usciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Ferraris

Tramite il sito ufficiale, il Genoa (guidato dall’ex Milan Alberto Gilardino) ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti per il contro l’Atalanta.

IL COMUNICATO – Tagliandi dalle 10 di venerdì al Ticket Office al Porto Antico, allo Store di Chiavari, su www.genoacfc.it e ricevitorie Vivaticket.

Online e ricevitorie con obbligo Dna Genoa

Biglietti dei settori riservati ai sostenitori del Grifone acquistabili su www.genoacfc.it, e ricevitorie Vivaticket, con necessità di fidelity card. E’ consentito l’acquisto fino a un massimo di 4 titoli di accesso.

Ticket Office via al Porto Antico 4 (Ge; chiuso lunedì)

Genoa Store via Vittorio Emanuele 48r (Chiavari)

Titoli di accesso dei settori destinati ai genoani nei due punti vendita senza obbligo di tessera del tifoso. E’ autorizzato l’acquisto fino a un massimo di 4 titoli di ingresso da parte di ogni acquirente.

Prezzi base tariffa Intera (U16)

Gradinata Laterale: € 25 (€ 15), Gradinata Zena: € 35 (€ 15), Distinti: € 80 (€ 40), Tribuna Inferiore: € 140 (€ 70). Settore Ospiti con obbligo fidelity card: € 25.

Biglietterie stadio via Monnet

In caso di giacenze i botteghini dello stadio entreranno in servizio il giorno della partita, valida per il 24mo turno del campionato Serie A Tim, a partire dalle ore 13.