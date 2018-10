Milan sciagurato: 55 milioni di costi in più, Elliot da solo non basta

Milan: esplosi i costi fissi nell’ultimo bilancio. I 55 milioni in più sono una zavorra per i rossoneri anche in ottica UEFA: serve una riduzione degli stipendi, non basta solo il capitale

Al di là dei 126 milioni di debito dell’ultimo bilancio, c’è un dato che potrebbe realmente affondare il Milan sul piano europeo: è quello dei 55 milioni di euro in più che nell’ultimo rendiconto i rossoneri hanno messo per iscritto rispetto alla stagione precedente (2016/2017). 55 milioni che, spiegano stamane i giornali, sono un vera e propria zavorra sul futuro del Milan di Elliot, perché non si tratta di costi una tantum (come quelli per gli acquisti), ma di veri e propri costi fissi che i rossoneri dovranno affrontare anche per i prossimi anni. Parliamo soprattutto di stipendi di giocatori e staff e di ammortamenti frutto di una campagna acquisti scellerata (quella della passata stagione) che ha lasciato minus-valenze enormi (come quella di Nikola Kalinic) che difficilmente potranno essere colmate, se non con una attentissima revisione dei conti sangue e lacrime.

Le spalle larghe di Elliot in questo senso non possono bastare: il fondo americano, che ha già versato circa 170 milioni di liquidi nelle casse milaniste per estinguere i debiti della pessima gestione cinese, sa che prima o poi il Milan dovrà camminare sulle proprie gambe senza nuove iniezioni di capitale. Per farlo, dovrà chiudere i bilanci in pari, mentre attualmente i costi fissi rossoneri (come appunto gli stipendi) superano perfino i ricavi (nell’ultimo bilancio 237 milioni contro i 220 di entrate, per rendere l’idea). La scure della UEFA, che già in estate aveva escluso il club dall’Europa League, salvo intervento in extremis del TAS, non potrà non tenere conto di queste vicende e di quei 55 milioni in più di un Milan che ha sbagliato mosse in campo (acquisti sbagliati) e fuori (i cinesi contavano su entrate del mercato asiatico che si sono rivelate quasi nulle: appena 600mila euro).