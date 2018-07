Boateng torna in Italia: giocherà nel Sassuolo!

Kevin-Prince Boateng torna in Italia: il centrocampista ex Milan dice addio all’Eintracht Francoforte e si prepara a vestire la maglia del Sassuolo

Colpo a sorpresa del Sassuolo di Squinzi. Il club emiliano, infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, ha chiuso per Kevin-Prince Boateng, centrocampista dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore, dunque, torna in Italia dopo l’esperienza al Milan, squadra con cui ha militato 4 anni e vinto uno scudetto da assoluto protagonista nel 2010-2011. Il classe 1987 tedesco naturalizzato ghanese si legherà al club neroverde per i prossimi 3 anni. Una volta definiti i dettagli dell’affare con il club tedesco, arriverà anche l’ufficialità dell’acquisto.