STATS – Boca Juniors: il declino di Cavani e un nome da segnarsi: Kevin Zenon

Tutti i numeri e le statistiche sul reparto offensivo del Boca Juniors tra Edinson Cavani e Kevin Zenon. I dettagli

In Argentina si sta giocando la seconda giornata della Copa de la Liga Professional, il lungo torneo che quest’anno anticipa il campionato, mentre la scorsa stagione ne era stata l’appendice. In casa Boca Juniors molte cose sono cambiate, a partire dall’allenatore. Adesso sulla panchina c’è Diego Martinez. E, rispetto alla squadra schizofrenica dell’anno scorso, deludente in patria e sconfitta in finale di Copa Libertadores, la sensazione dalle battute iniziali è che ci sia una maggiore sicurezza nella condotta di gara. Non che i risultati siano stati esaltanti, però. Nella gara d’esordio gli Xeneizes hanno impattato 0-0 sul campo del Platense e ieri, a Buenos Aires (ma non gioca alla Bombonera, vi si stanno facendo dei lavori), non sono andati oltre l’1-1 con il Sarmiento. Un punteggio per certi versi bugiardo: dopo la splendida rete in pallonetto da parte di Merentiel su lancio di Advincula, il Boca ha sciupato un po’ di occasioni per raddoppiare, fino ad essere punito dal gol di José Mauri. Lo ricordate? Un trascorso in Italia e almeno un episodio memorabile, quando con il Parma destinato a fallire andò a colpire con un gran tiro da fuori la prima Juventus di Allegri. Il fiuto per farsi trovare pronto alla battuta non lo ha dimenticato e sul suo destro Romero, altra conoscenza del calcio italiano, poco ha potuto.

A proposito del nostro Paese, in campo c’era Edinson Cavani. Aveva saltato la prima giornata per infortunio e anche ieri sul finale si è arreso a un dolore muscolare. Chi lo ha visto all’opera contro il Sarmiento, può avere avuto una doppia impressione: l’ex Napoli è certamente in declino, i 36 anni del resto non possono non pesare, però in zona gol c’è sempre. La sua partita è stata una sequenza di scene importanti. Alcune goffe, come nelle due occasioni in cui è caduto in area al momento di battere a rete. Altre pigre, non attacca più l’area e il primo palo com’era d’abitudine. Altre generose, invece: se c’è da fare una corsa all’indietro o se bisogna creare movimenti per i compagni, lui c’è, sempre disponibilissimo. Infine, le più importanti sono state un gol annullato per fuorigioco, con taglio in profondità e portiere scartato, e una traversa colpita in profondità, che lo ha visto sorridere amaro, a tradurre una sorta di maledizione che lo sta colpendo (solo 3 centri in 16 gare l’anno scorso).

Segnatevi un nome: Kevin Zenon. Nuovo acquisto del Boca, 22 anni, grande ispiratore in azione su tutto il fronte d’attacco. L’assenza di Barco, finito in Premier da De Zerbi, può essere digerita se le premesse viste ieri verranno mantenute nel corso dell’anno.