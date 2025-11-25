Bodo Glimt-Juventus streaming gratis? Dove vedere la diretta

Il rischio del rinvio della gara c’è ancora, ma alla fine Bodo Glimt-Juventus dovrebbe giocarsi. Nel programma della Champions League di questa sera, la partita che si terrà in Norvegia sarà certamente la più “polare”, letteralmente: si toccheranno punte di -5° durante il match.

I bianconeri hanno assoluto bisogno di una vittoria: in questo momento, classifica alla mano, sarebbero fuori anche dai playoff. E questo è uno degli obiettivi minimi che la società si era posta a inizio stagione. Vediamo innanzitutto dove vedere Bodo Glimt-Juventus in streaming e le altre info sulla partita.

Bodo Glimt-Juventus streaming: dove vedere la diretta

La Champions League 2025-26 in Italia è trasmessa principalmente da due broadcaster: Sky e Prime Video. La piattaforma di Amazon però ha diritto solo alla miglior partita del mercoledì, quindi Bodo Glimt-Juventus potrà essere vista in diretta tv su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252) oppure in streaming su NOW. Questo match infatti non rientra nemmeno tra le partite di Champions in chiaro su TV8, altra emittente di proprietà Sky.

Per quanto riguarda i prezzi di NOW, il Pass Sport – che include Champions, Europa e Conference League, 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva, Premier League, Bundesliga, il meglio del tennis, F1 e MotoGP – costa 19,99€ al mese se si sceglie il piano annuale oppure 29,99€ per un mese secco.

Le probabili formazioni di Bodo-Juve

La Juventus affronta il Bodo/Glimt nella quinta giornata della fase a girone unico di Champions League, con fischio d’inizio alle 21 all’Aspmyra Stadion. Le due formazioni sono ancora a caccia del primo successo nella competizione: i bianconeri, avanti di un punto rispetto ai norvegesi, devono evitare ulteriori passi falsi per restare in corsa verso la qualificazione.

Sul fronte Bodo/Glimt, Knutsen perde Gundersen per squalifica e si orienta su Aleesami al centro della difesa accanto a Bjortuft. In avanti, Hauge non è al massimo della forma ma dovrebbe guidare comunque il tridente completato da Auklend e Hogh.

Spalletti pre Bodo Glimt-Juve ha dichiarato che si aspetta una gara combattuta, in cui non avrà a disposizione Gatti. Il tecnico toscano confermerà la linea arretrata formata da Kalulu, Kelly e Koopmeiners braccetto. In mezzo al campo si profila una chance per Adzic, mentre sulle corsie laterali Joao Mario appare in vantaggio su Kostic, con Cambiaso dall’altro lato. In attacco Yildiz e Vlahovic riposano: stando a quanto emerso anche dall’allenamento alla vigilia del match, il peso dell’area passerà a Openda, sostenuto sulla trequarti da Conceição e McKennie.

Le probabili formazioni di Bodo-Juve:

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Auklend, Høgh, Hauge. All. Knutsen.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, Kostic; Conceiçao, McKennie; Openda. All. Spalletti.