Bodo Glimt, Berg sicuro: «Serie A campionato fantastico, con tanta storia e qualità. Inter? Una delle migliori squadre al mondo»

Bodo Glimt, Berg racconta: «Serie A campionato fantastico, con tanta storia. Inter? Una delle migliori al mondo»

Capitano del Bodo Glimt, Patrick Berg, 28 anni, dopo una breve parentesi al Lens, ha capito che casa sua è lassù, al Nord. Ora lo aspetta il playoff di Champions League contro l’Inter. Il Corriere dello Sport ha raccolto le sue parole prima della sfida con l’Inter.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo



IL PESO DELLA FASCIA «Per me si tratta di identità e appartenenza. È un grande onore e una grande responsabilità».

LA SERIE A «É un campionato fantastico, con tanta storia e qualità. Ma al momento penso solo al Bodø. Ci dovrebbe essere un progetto che mi faccia sentire a mio agio».

LE BIG CONTRO IL BODO «La vittoria contro la Roma nel 2022 è stata davvero speciale. Quella sera ha funzionato tutto: l’energia, il pubblico, il lavoro di squadra. Abbiamo giocato con gioia e coraggio. È stata una partita che ha dimostrato che possiamo competere con i grandi club quando siamo al nostro livello».

LA VITTORIA SUL CITY «Non credo che ci sia un unico segreto. Il campo sintetico potrebbe essere un problema ma da solo non spiega le prestazioni. Semplicemente siamo un gruppo che lavora sodo e quel giorno il Bodø è stata la squadra migliore».

LA FORZA DELL’INTER «È una delle migliori squadre al mondo. Sarà una grande sfida per noi, ma anche una fantastica opportunità. Se giochiamo al nostro livello, possiamo metterli in difficoltà».

CHI TEME DI PIU’ – «Lautaro è cinico e si muove con intelligenza, Calhanoglu ha un piede fantastico e controlla il ritmo delle partite. L’Inter probabilmente è la favorita ma nel calcio tutto può succedere. Pio Esposito? È un grande talento. Jonas Dahlberg Strand? Lo conosco, è da tenere d’occhio».

LA NORVEGIA E HAALAND «Abbiamo fatto grandi passi avanti. Se manteniamo il livello, possiamo competere con molte squadre. Erling è professionale e affamato, uno dei migliori attaccanti al mondo. Ci dà un’enorme forza offensiva, ma il successo dipende dalla squadra».

L’ITALIA ANDRA’ AL MONDIALE «È difficile dirlo. L’Italia ha qualità e storia, ma nel calcio conta la continuità. Credo che abbiano le basi per tornare in forma e spero che ci riescano. Al Mondiale voglio le più forti».

NORVEGIA E ITALIA LE MIGLIORI A MILANO-CORTINA «Dimostra quanto siamo forti dal punto di vista sportivo. Sto seguendo le Olimpiadi ed è impressionante vedere il livello delle gare e degli atleti».

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.