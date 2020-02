Bojinov torna in Italia: «Vado a Catania, mi ha convinto Lucarelli»

Bojinov torna in Italia: l’attaccante bulgaro, ex di Parma, Juventus e Lecce tra le altre, giocherà per il Catania di Cristiano Lucarelli

Valeri Bojinov torna in Italia: lo annuncia lo stesso attaccante bulgaro al sito Sportal. Giocherà per il Catania di Cristiano Lucarelli.

BOJINOV – «Vado davvero a Catania. Lucarelli ha mostrato tanto interesse nei miei confronti e mi vuole con me fino al termine della stagione. Spero che tutto vada bene. Loro sanno che l’Italia è come una seconda patria per me. Non ho giocato mai in Serie C, ma non è un problema. Il Catania è un club molto grande che ha una storia e una tradizione importante e poi hanno uno splendido centro sportivo. Non mi restano molti anni come calciatore, ma ho ancora tanta voglia di giocare e divertirmi».