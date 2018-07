Bologna: dall’Atalanta arriva Mattiello che sta già svolgendo le visite mediche

Bologna e Atalanta raggiungono un accordo per il prestito con diritto di riscatto del difensore Federico Mattiello che sta già svolgendo le visite mediche con i rossoblu.

Il Bologna accoglie il giovane difensore dell’Atalanta, Federico Mattiello che sta in queste ore svolgendo le visite mediche con il club emiliano. Il difensore, classe 1995, rientrato dal prestito alla Spal ha lasciato Bergamo per una nuova avventura. Il giocatore arriva ai rossoblu in prestito con diritto di riscatto che sarà effettivo dopo un determinato numero di presenze. Adesso per la conferma dell’affare si attende l’esito delle visite e la firma sul contratto quinquennale propostogli dal Bologna.