Bologna, Bigon: «Non siamo lontani dal pensare di andare in Europa»

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita del match contro il Lecce. Le sue parole.

«Il prossimo passo è crescere non l’Europa, poi quello che comporterà la nostra ambizione e il risultato finale lo vedremo. Tra le prime sette attuali e l’ambizione di chi vuole inserirsi in quel gruppo c’è un grande divario. Ma non siamo così lontani da poter pensare di combattere per quei posti».