Bologna, Bigon: «Tomiyasu? Quando la Premier chiama è difficile rimanere indifferenti»

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato rossoblù.

«Tomiyasu al Tottenham? Le squadre interessate sono più di una, ma non abbiamo l’urgenza di vendere. Chiaro che quando la Premier chiama, per un giocatore è difficile rimanere indifferenti. Vedremo, come dicevo vogliamo aspettare che le condizioni siano favorevoli per noi e per il ragazzo. Offerte dalla A? Sì, almeno tre squadre hanno chiesto informazioni, ma sono alla finestra per capire cosa succederà. Il giocatore adesso è alle Olimpiadi, per questo non c’è fretta di chiudere».