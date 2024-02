Bologna Fiorentina, Thiago Motta: «Vogliamo dare il massimo»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato della sfida interna contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano

Thiago Motta è carico per il Derby degli Appennini tra il suo Bologna e la Fiorentina, valevole per il recupero della 21a giornata di Serie A, rimandata per l’impegno dei Viola in Supercoppa. Di seguito, le parole del tecnico felsineo ai microfoni di DAZN.

SFIDA – «All’andata fu una bella partita ma la Fiorentina fu capace di vincere pur giocando meno bene di noi. Stasera però la partita è diversa e vogliamo dare il massimo».