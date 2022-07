Bologna, Gasperini mette Ilicic sul mercato: Sartori pronto all’offensiva finale

Calciomercato Bologna: l’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha dato il via libera alla cessione di Ilicic, Sartori può ora affondare il colpo

Il grande obiettivo del calciomercato del Bologna si chiama Josip Ilicic. E nella giornata di ieri è arrivato il via libera definitivo da parte dell’Atalanta. Nell’amichevole contro la Rappresentativa delle Valli bergamasche, Gasperini non ha inserito lo sloveno in distinta per “motivi di calciomercato” dando così il lascia passare all’addio del calciatore.

Ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, toccherà al responsabile dell’area tecnica del Bologna Sartori trovare una quadra considerando anche che Ilicic non vuole scendere di molto rispetto al corposo ingaggio che percepisce adesso. I rossoblù lo lo vorrebbero in prestito con gli emolumenti (circa 2,2 milioni di euro) condivisi e semmai considerando uno stipendio a crescere in base alle presenze, una sorta di forma anche cautelativa. La risoluzione del contratto potrebbe essere un’opzione ma sullo stipendio stesso resterebbero incognite da risolvere. E si potrebbe allora puntare sull’ottimo rapporto tra Sartori e Ilicic.