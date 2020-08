Bologna, Hickey si allontana: è stato convinto dal Bayern Monaco

Il Bologna sembrava vicino all’acquisto di Aaron Hickey ma il terzino degli Heart of Midlothian è stato convinto dal Bayern Monaco

Il terzino sinistro degli Heart of Midlothian, Aaron Hickey, sembrava ormai ad un passo dal Bologna ma l’affare potrebbe saltare. Il giocatore è infatti stato convinto dall’offerta del Bayern Monaco secondo quanto riportato da Sky Sport.

Il giocatore era addirittura stato in Italia per parlare con la società emiliana ma la corte della squadra tedesca l’ha convinto. In serata potrebbe arrivare l’ufficialità dell’operazione.