Bologna, inizia l’era Tedesco: mercato e continuità tattica al centro del progetto rossoblù

Bologna, oggi la firma: inizia l’era Tedesco! Mercato e continuità tattica al centro del progetto rossoblù, cosa aspettarsi

Il Bologna si prepara ad aprire ufficialmente un nuovo capitolo della propria storia con l’arrivo di Domenico Tedesco. Nella giornata odierna il tecnico firmerà il contratto che lo legherà al club emiliano fino al giugno 2028, con un’opzione per una stagione aggiuntiva. Dopo l’addio di Vincenzo Italiano, la dirigenza rossoblù ha individuato nell’ex commissario tecnico del Belgio il profilo ideale per proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il lavoro di pianificazione è già iniziato attraverso numerose videochiamate tra il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, il direttore sportivo Marco Di Vaio e lo stesso Tedesco. Durante questi confronti sarebbero state gettate le basi del nuovo progetto tecnico, anche se le future operazioni di mercato dovranno fare i conti con precisi vincoli economici.

La linea dettata dal presidente Joey Saputo e dall’amministratore delegato Claudio Fenucci è chiara: le operazioni in entrata saranno strettamente legate alle cessioni e il mercato dovrà garantire un saldo positivo compreso tra i 30 e i 35 milioni di euro. Una necessità legata ai minori introiti derivanti dalla mancata partecipazione alle competizioni europee nella prossima stagione.

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Nonostante le indiscrezioni provenienti da Casteldebole parlino di colloqui ancora privi di nomi specifici per entrate e uscite, appare difficile immaginare che Sartori non abbia già illustrato a Tedesco la struttura dell’attuale rosa e le caratteristiche del Bologna costruito da Italiano. Il nuovo allenatore è infatti chiamato a dare continuità a un progetto tecnico che ha prodotto risultati importanti negli ultimi anni.

Il futuro Bologna dovrebbe mantenere una base tattica simile a quella vista nelle recenti stagioni, pur con alcuni adattamenti legati alle idee del nuovo tecnico. Come evidenziato dal quotidiano sportivo, “Che sarà caratterizzato dalla continuità sia come sistema di gioco che come temi tattici, anche se è evidente come Tedesco apporterà accorgimenti e varianti al credo di Italiano“.

La sfida più complessa riguarderà però il mercato. Sartori e Di Vaio dovranno costruire una rosa competitiva senza conoscere con precisione le risorse che arriveranno dalle cessioni. In questo contesto, ogni trattativa rischia di trasformarsi in un puzzle fatto di equilibri economici e strategie finanziarie. L’obiettivo resta quello di mettere a disposizione di Tedesco un organico completo nel minor tempo possibile, permettendogli di iniziare al meglio la nuova avventura sulla panchina rossoblù.