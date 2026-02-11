Bologna, Italiano dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: «L’unica disattenzione è stata sul gol subito. Usciamo, ma a testa alta!»

Bologna, Italiano ha parlato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta contro la Lazio ai rigori. Le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Mediaset dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

SCONFITTA – «Per me oggi l’unica disattenzione è stata quella del gol dove dovevamo lavorare meglio! Potevamo mettere una pezza per evitare di far spingere la palla da Noslin. E’ stata l’unica sbavatura, ma abbiamo fatto un’ottima partita! Dispiace perché l’abbiamo approcciata benissimo, ci tenevamo. Dopo il primo tempo abbiamo avuto speranza, peccato».

EUROPA – «Abbiamo detto che quello che cercheremo di fare è arrivare a marzo e aprile dentro qualche competizione. Abbiamo in ballo l’Europa League, ma dovremo fare meglio anche in campionato e cercare di ottenere punti».

REAZIONE – «E’ vero che avevamo questo tricolore sul petto, però, è normale che cerchi di arrivare fino in fondo, di onorarla nel migliore dei modi. La prestazione l’ha dimostrato. E’ difficile con le squadre che ci sono e che cercano di arrivare in finale. Purtroppo usciamo, ma a testa alta. Archiviare e ripartire ci siamo abituati, non bisogna abbattersi. Il mood l’abbiamo metabolizzato e domani inizieremo a pensare alla prossima partita di campionato. Lì abbiamo perso dei punti ed è necessario reagire».

L’INTERVISTA COMPLETA DI ITALIANO