Thiago Motta punta su Arnautovic per far svoltare il Bologna

Il Bologna è al bivio e contro il Lecce deve trovare la vittoria per confermare Thiago Motta sulla panchina e l’allenatore chiede i gol ad Arnautovic

Il Bologna è al bivio e contro il Lecce deve trovare la vittoria per confermare Thiago Motta sulla panchina e l’allenatore chiede i gol ad Arnautovic.

L’austriaco non ha ancora segnato con l’arrivo del tecnico ex Spezia ed è rientrato nell’ultima sfida dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori. Contro il Lecce sarà un bivio importante per il futuro e l’attaccante può e deve essere il trascinatore dei felsinei. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.