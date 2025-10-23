 Bologna, Mutu consiglia: «FCSB? Offensiva, ma vulnerabile»
Connect with us

Bologna News

Bologna, i consigli di Mutu contro la FCSB: «Offensiva ma vulnerabile, il Bologna può metterla in difficoltà facendo questa cosa!»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 minuti ago

on

By

Mutu

Bologna, i consigli di Mutu per affrontare e battere la FCSB: «Offensiva ma vulnerabile, il Bologna può metterla in difficoltà facendo questa cosa!»

Adrian Mutu, ex attaccante di Parma, Juventus e Fiorentina, tra le altre, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport analizzando le capacità della FCSB, avversaria del Bologna nella sfida di Europa League in programma questa sera. L’ex bomber rumeno ha analizzato punti di forza e debolezze della formazione romena, oltre a elogiare il lavoro di Vincenzo Italiano, tecnico dei rossoblù.

LA STEAUA BUCAREST – «È una squadra offensiva che cerca di imporre il ritmo – ha esordito – ma non sempre riesce a tenere la stessa intensità per 90’. Ama il possesso ma a volte si apre troppo dietro».

L PUNTO DI FORZA DEL BOLOGNA – «Se il Bologna fa la partita che sa fare, ovvero pressing alto, ritmo e qualità nel palleggio, la Steaua soffre».

IL LAVORO DI ITALIANO – «Alla Fiorentina ha fatto un lavoro straordinario, anche se non tutti l’hanno capito fino in fondo».

ITALIANO E IL BOLOGNA – «Con il Bologna Vincenzo ha trovato un ambiente che lo segue, che lo rispetta, e infatti ha vinto la Coppa Italia. Non è un caso. È uno che costruisce, non che improvvisa. In due parole: mi piace, e se continua così, farà ancora più strada».

Per l’ex campione rumeno, il Bologna ha tutte le carte in regola per proseguire il suo cammino europeo con fiducia, puntando sulla qualità del gioco e sulla solidità di un progetto in crescita.

Related Topics:

Bologna News

Bologna, oggi conta solo vincere! Ospiti della FCSB i rossoblù cercano la vittoria per tornare in corsa nelle posizioni nobili della classifica di Europa League. L’analisi

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

23 Ottobre 2025

By

Italiano
Continue Reading

Bologna News

Bologna Steaua, Niccolini (vice di Italiano): «Ci siamo preparati bene e siamo pronti a questa sfida. Con il mister ci sentiamo sempre. Ecco come sta»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

13 ore ago

on

22 Ottobre 2025

By

Bologna
Continue Reading