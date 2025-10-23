Bologna, i consigli di Mutu contro la FCSB: «Offensiva ma vulnerabile, il Bologna può metterla in difficoltà facendo questa cosa!»

Bologna, i consigli di Mutu per affrontare e battere la FCSB: «Offensiva ma vulnerabile, il Bologna può metterla in difficoltà facendo questa cosa!»

Adrian Mutu, ex attaccante di Parma, Juventus e Fiorentina, tra le altre, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport analizzando le capacità della FCSB, avversaria del Bologna nella sfida di Europa League in programma questa sera. L’ex bomber rumeno ha analizzato punti di forza e debolezze della formazione romena, oltre a elogiare il lavoro di Vincenzo Italiano, tecnico dei rossoblù.

LA STEAUA BUCAREST – «È una squadra offensiva che cerca di imporre il ritmo – ha esordito – ma non sempre riesce a tenere la stessa intensità per 90’. Ama il possesso ma a volte si apre troppo dietro».

L PUNTO DI FORZA DEL BOLOGNA – «Se il Bologna fa la partita che sa fare, ovvero pressing alto, ritmo e qualità nel palleggio, la Steaua soffre».

IL LAVORO DI ITALIANO – «Alla Fiorentina ha fatto un lavoro straordinario, anche se non tutti l’hanno capito fino in fondo».

ITALIANO E IL BOLOGNA – «Con il Bologna Vincenzo ha trovato un ambiente che lo segue, che lo rispetta, e infatti ha vinto la Coppa Italia. Non è un caso. È uno che costruisce, non che improvvisa. In due parole: mi piace, e se continua così, farà ancora più strada».

Per l’ex campione rumeno, il Bologna ha tutte le carte in regola per proseguire il suo cammino europeo con fiducia, puntando sulla qualità del gioco e sulla solidità di un progetto in crescita.