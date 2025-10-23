Bologna, oggi conta solo vincere! Ospiti della FCSB i rossoblù cercano la vittoria per tornare in corsa nelle posizioni nobili della classifica di Europa League. L’analisi

Bologna, oggi conta solo vincere! Guidati da Niccolini i rossoblù devono rientrare in corsa per le posizioni di vertice in Europa League

«Via alla rincorsa». Così titola la Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra FCSB e Bologna, valida per la terza giornata della Europa League. Dopo un inizio europeo al rallentatore — un solo punto in due gare — la squadra rossoblù non può più permettersi passi falsi. L’obiettivo è chiaro: conquistare la prima vittoria del girone e rilanciarsi nella corsa verso i playoff.

Italiano ancora in ospedale, Niccolini guida i rossoblù

Il pensiero di tutti va a Vincenzo Italiano, ancora ricoverato all’ospedale Sant’Orsola-Malpighi per una polmonite. A guidare il Bologna ci sarà ancora il suo vice, Daniel Niccolini, già imbattuto in Serie A (contro l’Udinese) e in Conference League con la Fiorentina nel 2024. «Vincenzo sta un pochino meglio – ha spiegato Niccolini –. Prende gli antibiotici e ci sentiamo spesso, condividiamo tutto. C’è una grande unione tra staff e squadra».

Davanti a circa 3.000 tifosi bolognesi, tra cui il sindaco Matteo Lepore, la parola d’ordine sarà “toc toc”, il motto coniato da Riccardo Orsolini, capocannoniere della Serie A con 5 gol e autore dell’unica rete rossoblù in Europa League (contro il Friburgo). L’attaccante marchigiano sarà titolare insieme a Thijs Dallinga, chiamato a spezzare il digiuno realizzativo di questa stagione dopo i gol europei messi a segno l’anno scorso con Borussia Dortmund e in Coppa Italia.

FCSB in crisi, ma l’ambiente è rovente

Sul fronte opposto, lo Steaua Bucarest (oggi FCSB) attraversa un periodo complicato. Dodicesimo in campionato, il club romeno è nel mirino dei tifosi, che hanno contestato duramente l’attaccante Denis Alibec, tanto da spingere il patron Gigi Becali a dichiarare: «Di solito non ascolto mai, ma stavolta decideranno loro».

L’allenatore Elias Charalambous, cipriota di origini sudafricane ed ex compagno di Lykogiannis al Levadeiakos, ha difeso i suoi: «Sono state dette cose troppo pesanti. Questa squadra ha orgoglio e troverà la forza per reagire. La storia del club ci impone di continuare».

Per il Bologna, invece, è il momento della verità: trasformare la rabbia in energia e dare finalmente un colpo deciso alla porta dell’Europa.