Bologna Odgaard: «Debutto con 2 gol? Se me lo avessero detto...»

Le parole di Jens Odgaard, attaccante del Bologna, dopo l’ottimo immediato impatto con i rossoblu, con due gol già realizzati

Jens Odgaard, dopo l’ottimo debutto con due gol con il Bologna, ha parlato a La Repubblica. Di seguito le sue parole.

AMBIENTE – «Ho trovato un ambiente bellissimo e anche alcuni amici, come Beukema. A Reggio Emilia avevo avuto il primo infortunio serio della carriera. Qui sono in prestito, ma è come se mi sentissi già parte del gruppo. Sto studiando anche italiano per integrarmi in fretta».

COSA GLI HA DETTO THIAGO MOTTA – «Non mi ha detto molto, ma è giusto così. È il suo modo di restare concentrato sulla prossima partita. Non ci fa stare sugli allori, ma nemmeno pensiamo troppo al futuro. Partita per partita, né più né meno. Sono molto concentrato su quello che devo fare in campo e fuori, per mantenere la forma. Europa? Sinceramente non ne parliamo, per noi l’Europa è la partita contro il Verona».

DEBUTTO CON DUE GOL – «Se me l’avessero profetizzato avrei detto: ‘Sì, vi prego, fate che vada esattamente così’. Sono felice, che altro potrei dire? L’ultimo a fare 2 gol nelle prime due con la maglia del Bologna era stato Roberto Baggio? Sono troppo giovane per averlo visto giocare. Quando lui ha smesso io avevo sì e no 5 anni».