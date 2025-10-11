Bologna, Odgaard deve diventare un grande trascinatore in casa rossoblu. La situazione - Calcio News 24

Odgaard ritrova la forma: una risorsa preziosa per il Bologna di Italiano

Il Bologna può sorridere: Jens Odgaard sta finalmente tornando ai suoi livelli. Dopo mesi complicati a causa di problemi fisici, il centravanti danese sembra aver ritrovato brillantezza e concretezza sotto porta. I gol segnati contro Lecce e Pisa non sono solo episodi, ma segnali evidenti di una rinascita personale che coincide con un momento positivo per tutto il Bologna.

Lo sottolinea anche il Corriere di Bologna, che evidenzia come l’attaccante stia lasciandosi alle spalle i guai muscolari e gli strascichi dell’operazione per ernia inguinale. Dopo un lungo periodo di stop e una difficile fase di recupero, Odgaard sembra finalmente pronto a offrire un contributo decisivo alla manovra offensiva del Bologna. Una notizia fondamentale per l’allenatore Vincenzo Italiano, che può contare su un’arma in più nella corsa verso gli obiettivi stagionali.

La doppietta ravvicinata, arrivata a distanza di pochi giorni, rappresenta qualcosa che non si vedeva da tempo: l’ultima volta che il danese aveva segnato in due partite consecutive risaliva a marzo. Questo dato evidenzia quanto la forma ritrovata di Odgaard stia incidendo sul rendimento del Bologna, che ha ritrovato dinamismo, profondità e soluzioni in attacco. Se il Bologna è tornato competitivo, è anche merito del suo centravanti.

Il club felsineo ha sempre creduto nelle qualità di Odgaard, nonostante i mesi difficili. Ora, con una condizione fisica in netto miglioramento, il danese può davvero diventare un punto di riferimento nello scacchiere offensivo di Italiano. La sua presenza in campo garantisce maggiore imprevedibilità, movimento senza palla e una capacità realizzativa che può fare la differenza.

Il Bologna, che punta a consolidare la propria posizione in classifica e continuare a stupire in questa stagione, potrà contare su un attaccante ritrovato. E il tempismo non potrebbe essere migliore: con una serie di impegni cruciali all’orizzonte, la forma crescente di Odgaard potrebbe essere il fattore decisivo per dare continuità ai risultati.

In un momento in cui il Bologna cerca conferme e punti pesanti, il ritorno del miglior Odgaard rappresenta molto più di una buona notizia: è un segnale forte per il futuro immediato della squadra rossoblù.

