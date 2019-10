Bologna Sampdoria: quale è il peso di Orsolini

Orsolini sarà molto importante in Bologna Sampdoria. Per i felsinei non sarà semplice trovare spazi contro Ranieri

Appena arrivato alla Sampdoria, Ranieri ha disegnato i blucerchiati con un 442 ben messo in campo che ha tolto spazi alla Roma. Per il Bologna non sarà quindi facile trovare soluzioni di passaggio comode tra le linee, visto che la Samp blocca molto bene il centro del campo.

Il Doria farà densità in mezzo costringendo gli avversari ad allargare il gioco. In quelle situazioni, Orsolini dovrà rivelarsi l’arma in più per il Bologna, dando imprevedibilità ai suoi.