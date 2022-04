Bologna, Sansone: «Bisogna sempre crederci. Milan? Spero mi chiamino»

Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha parlato dopo la vittoria in rimonta dei rossoblù sull’Inter: le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport Nicola Sansone ha parlato dopo Bologna-Inter.

VITTORIA – «Bisogna sempre crederci anche quando non pensi di poter fare gol e l’ho fatto in occasione dell’errore di Radu. Questa vittoria per noi è una bella gratificazione, fare bene con le grandi era un nostro obiettivo e ce la stiamo facendo».

TIFOSI MILAN – «Spero che Maldini o qualcuno del Milan mi chiami. Anche solo per un prestito, così posso giocare la Champions».