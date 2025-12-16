Bologna, in Supercoppa senza i propri tifosi: una decisione forte da parte della Curva Andrea Costa. Il motivo della loro assenza

Bologna, il tifo caldo del club felsineo non sarà presente in Arabia Saudita. Una scelta per protestare contro la scelta di non giocare in Italia

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Bologna, in programma venerdì a Riad, subirà una significativa assenza sugli spalti. I gruppi organizzati della Curva Andrea Costa, cuore pulsante del tifo felsineo, hanno infatti annunciato ufficialmente che non seguiranno la squadra in Arabia Saudita per sostenere i ragazzi guidati da Vincenzo Italiano.

In una nota congiunta, gli ultras del Bologna hanno spiegato la scelta come un gesto coerente con il proprio modo di vivere il calcio e la passione per lo stadio. La decisione riflette un netto dissenso verso la competizione, giudicata dai sostenitori come un evento costruito esclusivamente per fini economici e ormai lontano dai valori autentici del tifo popolare. La loro assenza rappresenta una presa di posizione chiara contro il business del calcio moderno, lasciando la squadra di Cristian Chivu e gli avversari nerazzurri senza la presenza più calorosa della tifoseria rossoblù.

Il comunicato dei gruppi della Curva Andrea Costa recita: «Non saremo presenti per la Supercoppa in Arabia. Questa decisione è stata presa seguendo la nostra mentalità e il nostro modo di vivere lo stadio, che non rispecchia questo tipo di evento creato esclusivamente per denaro. NO AL CALCIO MOD€RNO. Curva A. Costa». Le parole sottolineano la distanza tra la filosofia dei tifosi del Bologna e le logiche commerciali che guidano manifestazioni come la Supercoppa.

LEGGI ANCHE >>> Supercoppa Italiana 2025/2026: format, edizioni, calendario e risultati

La scelta dei tifosi felsinei ha inevitabili conseguenze sull’atmosfera dell’evento. Senza la Curva Andrea Costa, lo spettacolo sugli spalti perderà colore e intensità, privando il Bologna di uno dei suoi principali punti di forza: il sostegno appassionato e costante dei propri tifosi. Nonostante l’assenza dei supporter, la squadra dovrà affrontare la semifinale con lo stesso impegno, cercando di dimostrare in campo la propria forza e determinazione.

Questa decisione evidenzia anche il rapporto complesso tra le società di calcio e le tifoserie organizzate, sempre più critiche nei confronti della crescente mercificazione dello sport. Il caso del Bologna rappresenta un esempio lampante di come i sostenitori possano far sentire la propria voce, scegliendo di non partecipare a eventi percepiti come estranei alla cultura popolare del calcio.

In attesa della semifinale, l’Inter e il Bologna dovranno fare i conti con questo scenario insolito. La partita sarà comunque un momento di grande interesse, ma l’assenza dei tifosi felsinei ricorda quanto il legame tra squadra e sostenitori sia fondamentale, soprattutto in sfide di alto livello come la Supercoppa Italiana.