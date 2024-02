Bologna, Thiago Motta: «Ecco le condizioni di Karlsson e Odgaard»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match contro il Sassuolo

PAROLE – «Sassuolo? I problemi li abbiamo tutti, bisogna saperli affrontare. Nell’ultima partita con il Monza si sono messi a 5 nel secondo tempo. Li abbiamo sofferti nella partita d’andata, ogni partita però ha la sua storia e cercheremo di portarla dalla nostra parte come sempre. Odgaard? Oggi si è allenato con noi, ho già parlato con lui. Il gruppo sta bene, pronto per questa partita. Karlsson? Si sta allenando bene, come tutti gli altri, ha tutto il tempo per dimostrare di poter partecipare in partita. Mercato? Non voglio confrontare la nostra squadra con le altre, sono soddisfatto del lavoro dei miei ragazzi, la strada è quella».