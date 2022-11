Bologna, Thiago Motta: «Dobbiamo fare meglio di quanto fatto in precedenza»

Le parole di Thiago Motta prima del calcio d’inizio della sfida con il Sassuolo: «vedo Marko molto impegnato e concentrato»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole

«Dobbiamo fare sempre meglio di quanto fatto in precedenza, oggi è un momento importante per noi prima della sosta contro una buona squadra che gioca bene a calcio. Bisogna entrare in campo e fare quello che sappiamo fare. E’ importante capire i momenti della partita, sapere quando accelerare e quando rallentare facendo le cose in armonia per dimostrare il nostro valore. Questo è quello che voglio vedere».

«Ha avuto le occasioni per farlo, sono contento del lavoro che sta facendo. L’attaccante non deve fare solo gol, vedo Marko molto impegnato e concentrato in tutte le situazioni di gioco. E’ importante anche senza segnare e sarà sempre così»