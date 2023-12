Bologna, Thiago Motta: «In questo momento Calafiori è quello che mi sta impressionando di più. L'Atalanta...»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Atalanta

PAROLE – «I complimenti di Gasperini fanno sempre piacere. Se non sbagliavo in campo era anche perché avevo un allenatore forte che mi ha insegnato tantissimo I ragazzi stanno bene e stanno giocando un buon calcio. Ora dobbiamo continuare così, con grande responsabilità. I tre svizzeri della rosa? Bene tutti e tre. Aebischer lo conosco dall’anno scorso: è un ragazzo fantastico, sempre presente, lavora bene dentro e fuori dal campo. Capisce sempre subito tutto quello che vogliamo e sono molto contento di ciò che dimostra, anche in riferimento alle tante posizioni che sa ricoprire in campo. Freuler e Ndoye sono arrivati quest’anno e si sono inseriti molto bene nel gruppo. Ambiente? A Genoa e Spezia c’erano ambienti molto caldi, anche se con dimensioni diverse. Io mi sono sentito bene ovunque, perché amo il lavoro che faccio. Sento il sostegno della gente di Bologna, ovunque vado. Tutti voglio continuare a vedere queste emozioni, e oggi mi sento molto bene qui, non ho bisogno di nient’altro per stare bene qui. Il giocatore che mi sta impressionando di più? Ad oggi dico Riccardo Calafiori perché è in un momento straordinario sia mentalmente che fisicamente. Lui è convinto di sé ed è in grado di fare tutto quello che gli chiediamo. Anche Zirkzee sta avendo una continuità importante, così come Beukema e Orsolini o Freuler».