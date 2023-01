Bologna, Thiago Motta: «Mercato? L’idea è chiara, continueremo con questa squadra»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani con l’Atalanta

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa.

MERCATO – «L’idea è chiara continueremo con questa squadra. Troveremo nuove soluzioni con i giocatori che possono giocare di più. Per il bene di tutti, dei ragazzi del Bologna. Poi si possono trovare giocatori sulla nostra linea per rinforzarci. Vedremo poi. Prima troviamo le soluzioni possibili con quelli in rosa che hanno giocato meno tempo, anche per quelli che devono avere più tempo di gioco per crescere, farà bene al Bologna del futuro. Dopo guardiamo alle ipotesi che possono rinforzarci. Il prima possibile, meglio è».