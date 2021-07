Bologna, Van Hooijdonk: «Questo club migliora i giocatori. Su Mihajlovic...»

Sidney Van Hooijdonk ha parlato oggi in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore del Bologna: le sue parole

Sidney Van Hooijdonk ha parlato oggi in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore del Bologna. Le sue parole.

MIHAJLOVIC – «La prima volta che ho parlato con il mister ho avuto buone sensazioni. E’ stato inizialmente difficile per la lingua ma poi sul campo lui cerca di aiutarmi tanto, mi da spesso buoni consigli per aiutare l’istinto del gol. Mio padre mi ha detto di non avere paura, di essere fiducioso e credere in me stesso. Mi ha rassicurato perché diventerò il numero 9 del Bologna».

BOLOGNA – «Confermo che ci sono state diverse squadre interessate a me ma ho parlato con la mia famiglia e tutti erano d’accordo che l’Italia fosse una grande opportunità per la mia carriera. Conoscevamo Bologna e la sua storia. Ciò che mi ha spinto a venire qui è stato il fatto che ci siano diversi giocatori olandesi che qui sono cresciuti molto; questo mi ha spinto a venire qui, sapendo come il Bologna migliora i giocatori».