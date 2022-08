Bologna, Mihajlovic: «Mi è piaciuto l’atteggiamento. Mercato? Qualcosa faremo»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Verona

«Sapevamo essere una partita difficile e siamo stati bravi a restare dentro fino alla fine. Mi è piaciuto l’atteggiamento. Potevamo anche vincere, non le abbiamo vinte per colpa nostra. Il risultato è giusto per quanto si è visto in campo. Mercato? E’ un po’ difficile, si farà qualcosa negli ultimi giorni. Sappiamo quello che ci manca sperando di prendere giocatori che ci possano migliorare».