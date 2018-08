Usain Bolt ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico: l’ex velocista ha giocato gli ultimi venti minuti di un amichevole pre-campionato con la maglia del Central Coast Mariners

Usain Bolt, dall’atletica leggera a calcio professionistico. L’ex velocista giamaicano ha infatti esordito con la maglia dei Central Coast Mariners, squadra della massima serie australiana, giocando il finale di un’amichevole pre-campionato contro il Central Coast Football. Bolt, entrato al 72′ della partita poi vinta per 5-0 dalla sua squadra, ha poi commentato a caldo il suo esordio ufficiale nel nuovo sport: «E’ stato bello. Era quello che mi aspettavo. Gli spettatori mi hanno dato un sacco di motivazione. Penso che la mia forma fisica sia migliorata molto rispetto alla prima settimana che ero qui. Sono grato ai Mariners per avermi dato questa possibilità. In questo momento sto solo cercando di abituarmi ai compagni, è un momento meraviglioso, arrivare effettivamente sul campo e giocare a calcio professionistico. I giocatori mi hanno accolto, cercando di insegnarmi le cose in allenamento, questo mi incoraggia a spingermi più avanti».