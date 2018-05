Bonaventura non ci sta: «Risultato bugiardo. Donnarumma? Deve rialzare la testa»

Il centrocampista del Milan, Jack Bonaventura, ha parlato dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus

Grande amarezza in casa Milan per il ko in finale di Coppa Italia contro la Juventus. I bianconeri hanno battuto i rossoneri con un secco 4-0 ma il risultato è pesante per quanto visto in campo. Il Milan ha tenuto bene, almeno fino al primo gol, poi non ha reagito e ha concesso il fianco alla Juventus che ne ha approfittato. Jack Bonaventura ha parlato a Rai Sport al termine della gara: «Penso che alla lunga la qualità della Juventus abbia fatto la differenza. Noi abbiamo fatto una buona partita ma sicuramente dovevamo fare meglio. A tratti abbiamo giocato bene, è stato comunque bello arrivare in finale con una squadra così giovane».

Il centrocampista rossonero ha ringraziato i tifosi e ha parlato degli errori di Donnarumma: «Anche noi siamo delusi come i nostri tifosi. Non volevamo perdere e credo che il risultato sia bugiardo. Dopo il primo gol per noi è stato tutto molto complicato. I tifosi meritavano una gioia dopo averci sostenuto per tutta la partita. Gli errori di Donnarumma? Non ha sbagliato solo lui, abbiamo sbagliato in tanti. Ora deve rialzarsi, deve tirare su la testa e andare avanti perché abbiamo due gare fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo».