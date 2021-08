Bonucci e la battuta di Allegri sulla fascia: «Ci ho riso su»

Bonucci ha parlato della battuta di Allegri relativa alla fascia di capitano: le parole del difensore della Juventus

Leonardo Bonucci, intervistato da Sky Sport, torna sulla battuta di Massimiliano Allegri relativa alla fascia da capitano. Le parole del difensore della Juventus in occasione della benemerenza ricevuta a Viterbo.

«Io ci ho riso su, il mister fa battute di questo tipo. A me interessa fare i fatti in campo, come dice lui le chiacchiere se le porta via il vento e le biciclette i livornesi. Io faccio quello che devo fare sia in spogliatoio che in campo, a prescindere dalla fascia. Conosco il mio ruolo di leader».