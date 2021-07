Bonucci: «Abbiamo ricevuto tanti complimenti che possono deviare l’attenzione, ma domani sarà una battaglia»

Leonardo Bonucci ha parlato della partita contro la Spagna di domani sera. Le parole del difensore dell’Italia a Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa, Leonardo Bonucci ha parlato della partita tra Italia e Spagna.

SPAGNA – «Abbiamo un modo diverso di interpretare le gare, è una soddisfazione sapere che non devi fare solo battaglia al limite dell’area ma devi mettere in difficoltà gli avversari col gioco. Domani serviràla doppia fase da parte di tutti, in attacco e in difesa».

NOTTE – «Stanotte spero di dormire e recuperare tutte le energie. Se penso a domani, ho solo in mente una grande prestazione e non al risultato, che è la conseguenza se fai una buona partita. Abbiamo la possibilità di giocare domenica ma servirà cattiveria e spirito di sacrificio».

COMPLIMENTI – «Abbiamo ricevuto tanti complimenti che possono deviare l’attenzione, ma domani sarà una battaglia. Dobbiamo andare avanti, mettere la testa nel carro armato. Abbiamo un’opportunità unica e dobbiamo godercela».

STRADA GIUSTA – «Abbiamo intrepreso una starda precisa del possesso palla, in Spagna lo fanno già da anni e anche domani sera ci aspettiamo di dover fare una partita difficile in non possesso. Ci saranno tanti italiani allo stadio e vogliamo dargli una grande gioia e poi goderci quello che sarà domenica».