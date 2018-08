Leonardo Bonucci ha accettato la decurtazione dell’ingaggio vicina al 50% pur di tornare alla Juventus: le ultimissime

Leonardo Bonucci può tornare alla Juventus e attende un segnale da Gonzalo Higuain perché il suo futuro dipende proprio dal passaggio del Pipita al Milan. La Juventus ha l’accordo con i rossoneri per lo scambio che porterebbe Leo di nuovo in bianconero e Caldara al Milan ma l’affare è condizionato dal Pipita: i bianconeri hanno imposto la presenza del numero 9 nella trattativa che ora rischia di saltare perché il giocatore sta tirando la corda e non sembra essere troppo convinto della scelta.

Intanto Leo ha lanciato segnali importanti alla ‘sua’ Juventus. Il difensore, con i bonus, guadagna circa 10 milioni di euro al Milan e la Juve, prima di trovare l’accordo, lo ha già avvisato: devi ridurti lo stipendio! Il giocatore, pur di tornare in bianconero è disposto a dimezzarsi lo stipendio: se l’affare dovesse andare in porto, Leo potrebbe guadagnare 5-5,5 milioni di euro in bianconero. Un segnale importante che testimonia la volontà del numero 19 di lasciare il Milan e soprattutto di tornare alla Juventus. Se l’affare dovesse saltare, LB19 dovrebbe restare al Milan perché fino a questo momento ha rifiutato le altre proposte: lui vuole (di nuovo) la Juve.