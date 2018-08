Bonucci al ballo dei debuttanti: come lo accoglierà l’Allianz Stadium?

Leonardo Bonucci torna allo Stadium ed è pronto al nuovo esordio casalingo con la maglia della Juventus. Curiosità sull’accoglienza

Come verrà accolto Leonardo Bonucci dai suoi tifosi? Il difensore della Juventus è stato beccato a Verona contro il Chievo soprattutto nei minuti iniziali della sfida, con i tifosi juventini che lo hanno fischiato ad ogni tocco del pallone. La gran parte del pubblico di fede juventina però non ha apprezzato ed è riuscito a trasformare i fischi in applausi: accadrà lo stesso domani contro la Lazio? Il centrale bianconero tornerà per la prima volta allo Stadium dopo l’addio al Milan ed è pronto al nuovo debutto con la Juve.

Per Leo sarà senza dubbio un ritorno particolare dopo mille polemiche: dallo ‘scontro’ verbale con un tifoso all’esterno della Continassa («Non devo rispondere qui, devo rispondere sul campo» le parole del numero 19) ai fischi iniziali di Verona, c’è qualche dubbio sull’accoglienza dello Stadium con una parte dei tifosi che potrebbe fischiare, almeno inizialmente, il difensore. La Lazio però evoca dolci ricordi a Leo: il centrale della Juve ha già fatto male ai biancocelesti, nel 2014-15, al primo anno di Max Allegri in panchina, e prima del passaggio al Milan, in occasione della finale di Coppa Italia. Ora Leo sogna il tris per il nuovo debutto: la Lazio è avvisata!