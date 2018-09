Bonucci fa pace con i tifosi: «Aspettavo questo momento, sono felice»

La Juve ha battuto il Napoli con il punteggio di 3-1. In gol anche Leonardo Bonucci che ha fatto pace con i tifosi

E’ tornato il sereno tra Leonardo Bonucci e i tifosi della Juventus. Una parte della tifoseria non aveva gradito il ritorno del difensore o meglio, non aveva digerito l’addio, il passaggio al Milan del numero 19. Alcuni avevano fischiato il difensore, ex capitano rossonero, ma Leo, dopo poche giornate, ha trasformato i fischi in applausi e dopo le scuse, arrivate al termine della prima sfida con la Lazio, è arrivata la pace definitiva con il gol realizzato al Napoli che ha chiuso i giochi.

Queste le parole di Bonucci a Sky Sport: «Il gol è importante ma oggi contava vincere perché era uno scontro diretto e potevamo mandare il Napoli a 6 punti. E’ sicuramente un passo importante. Abbiamo iniziato con tanti errori tecnici perché volevamo giocarla dal basso, uscire da dietro, ci stava la voglia di giocare. La vittoria e i tre punti sono fondamentali. Noi siamo una grande squadra e le grandi squadre fanno proprio questo, si rafforzano davanti agli episodi negativi. Pace con i tifosi? E’ un momento che aspettavo da tanto, sono contento e ringrazio i tifosi che hanno capito. Io comunque devo continuare a dare risposte sul campo per riportarli dalla mia parte. Dedica per il mio gol? A mia moglie per la bimba che porta in grembo».