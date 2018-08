Bonucci esulta: «La Juve è casa mia, felice di essere tornato»

Prime parole da nuovo difensore della Juventus per Leonardo Bonucci. Il centrale ha raccontato le sue sensazioni dopo la firma

Seconda avventura alla Juventus per Leonardo Bonucci. Il difensore ha lasciato il Milan dopo un solo anno e ha firmato con la Vecchia Signora, riducendosi lo stipendio. Operazione da 35 milioni di euro che ha visto coinvolti anche Mattia Caldara, ceduto al Milan a titolo definitivo, e Gonzalo Higuain, lasciato andare in prestito oneroso a 18 milioni con diritto di riscatto a 36.

Il numero 19 ex Milan (il 19 è occupato da Perin alla Juventus ma il portiere dovrebbe cedere il numero a Leo) ha parlato al sito ufficiale della Juve dopo la firma. Queste le sue parole dopo il ritorno ufficiale in bianconero: «Era difficile da pensare ma è bella da realizzare. Una parola per descrivere la mia giornata? Emozionante. Torino è casa mia, la Juventus è casa mia e sono felice di essere tornato».