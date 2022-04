Bonucci, parla la moglie: «Non rinnega l’anno il Milan, la Juve è la sua casa»

Martina Maccari, moglie del difensore della Juventus Bonucci, ha parlato del marito e della vita da compagna di un calciatore

In una intervista a Tuttosport ha parlato Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci.

MOGLIE DI UN CALCIATORE – «Non voglio né avallare ne criticare, ma sono fiera di essere un personaggio anomalo. Sono considerata una persona che sta sulle sue, che non sgomita per apparire, il successo e la popolarità possono portarti a perdere il distacco dalle cose reali. Io sono la moglie di Bonucci, non soltanto non lo rinnego ma ne sono fiera, però non è quello che mi caratterizza. Per altre invece è uno status. Se ci sarà qualche moglie di giocatore? Saranno presenti Carolina, la moglie di Chiellini, Alena Seredova e la moglie di Perin. In questi anni di Juventus sono passata tante persone, ma questo è il mio fulcro: abbiamo fatto la stessa strada per tanto tempo e quando il cammino è così lungo si tagliano anche i rami secchi».

POST CARRIERA DI BONUCCI – «Noi siamo molto legati ai Chiellini, i nostri bimbi sono cresciuti insieme. Quando fai una scelta devi ponderare bene, prima vengono le persone. Leo invece ha ben in mente quello che vuole fare dopo. Non ho dubbi che rimanga nel mondo del calcio, cambiando ruolo. Per Leo il calcio è la vita. Dietro a una scrivania no, lui ama il campo, vuole fare l’allenatore. Mi dice sempre “quando farò il tecnico mi dovrai ricordare…”».

MILAN – «Leo non rinnega l’anno al Milan, è stato un momento di crescita come uomo. Però il suo ritorno alla Juve è stato un ritorno a casa. Io non mi sono intromessa nelle sue scelte e l’ho sempre sostenuto, ma ancora adesso mi dice che avrei dovuto farlo ragionare».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24