Bonucci: «Quando si indossa questa maglia puntare al massimo è un dovere»

Attraverso il suo profilo Instagram, Leonardo Bonucci ha scritto un messaggio dopo l’eliminazione dalla Champions League col Lione.

«Quando si indossa questa maglia puntare al massimo è sempre un dovere. Purtroppo non ci siamo riusciti, ci tenevamo per poter dare una gioia ai nostri tifosi in un momento così triste della vita. Rimane uno scudetto storico e una pagina indelebile di storia bianconera. Adesso pensiamo a recuperare perché la prossima stagione è già qui e ci aspetteranno tante altre battaglie nella speranza di poterle vivere con i nostri tifosi sugli spalti».