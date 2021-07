Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato al termine della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna

Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato al termine della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

«È stata la partita più difficile che abbia mai giocato. Complimenti alla Spagna per quello che ha messo in campo. Ancora una volta questa squadra ha mostrato i valori e la capacità di soffrire e la resilienza che ci contraddistingue a noi italiani. Grande Donnarumma e chi ha tirato ai rigori. È una vittoria sofferta ma ancora più bella. Ora la finale. Ci sono tre giorni per recuperare. È veramente qualcosa di incredibile quello che stiamo facendo. Saremo qui fra cinque giorni e ci dovremo essere con la stessa cattiveria per riportare a casa qualcosa che all’Italia manca da 50 anni».