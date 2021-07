Borussia Dortmund, Brandt: «Lazio e Milan? Vi svelo cosa farò»

Julian Brandt, trequartista del Borussia Dortmund, ha commentato le voci che lo vorrebbero nel Milan e nella Lazio

«Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali in Italia. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse ma da parte mia, non c’è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo che giocherò altrove quest’anno».