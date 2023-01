Borussia Dortmund, Haller torna ad allenarsi dopo il tumore: «Finalmente» 🤩

Sebastien Haller, attaccante del Borussia Dortmund, è tornato oggi ad allenarsi nel centro sportivo del club tedesco

Sebastien Haller, attaccante del Borussia Dortmund, è tornato oggi ad allenarsi nel centro sportivo del club tedesco e presto verrà aggregato alla squadra.

Seb hat eine Nachricht für Euch! 💌 pic.twitter.com/eMmN26mEmL — Borussia Dortmund (@BVB) January 2, 2023

La punta era indisponibile dalla scorsa estate, quando gli è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. Queste le sue dichiarazioni: «Ciao a tutti, sono finalmente tornato. Non è stato semplice, ma con il vostro supporto è stato più facile. Non vedo l’ora di vedervi allo stadio per delle vittorie».