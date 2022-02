Borussia Dortmund, Sule: «Mi hanno voluto come persona e come calciatore»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Niklas Sule, difensore del Bayern Monaco, ha parlato così del suo futuro passaggio al Borussia Dortmund in estate

Niklas Sule in estate passerà al Borussia Dortmund. Alla BILD ha spiegato il motivo della sua scelta.

DICHIARAZIONI – «Dal primo contatto avuto ho percepito immediatamente l’interesse da parte dei responsabili del club. Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl e Marco Rose mi hanno fatto una grande impressione del ruolo che posso avere al Borussia Dortmund e ho avuto la sensazione di essere voluto sia come persona che come calciatore. Il modo in cui mi hanno cercato mi ha impressionato, per questo ho deciso subito dove avrei voluto giocare».