Marco Rose, allenatore del Borussia Moenchengladbach, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter.

«Il sorteggio con Inter e Real Madrid è stato durissimo. A Milano, nella prima partita, abbiamo impiegato parecchio tempo per esprimerci come volevamo. Lukaku è un giocatore straordinario, sul quale devi difendere sempre in maniera ottimale. L’Inter deve vincere e arriverà preparata al massimo per raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo fare in modo che ciò non avvenga».