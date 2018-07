Bourabia, nuovo colpo Sassuolo: ufficiale dal Konyaspor

Calciomercato Sassuolo, ufficiale l’acquisto del centrocampista marocchino classe 1991 Mehdi Bourabia dal Konyaspor

Nuovo acquisto ufficiale di calciomercato in casa Sassuolo. La società neroverde ha concluso un’operazione in entrata, regalando un nuovo centrocampista all’allenatore Roberto De Zerbi. Il calciatore Mehdi Bourabia è un nuovo giocatore del Sassuolo. Dopo aver raggiunto l’accordo tra le parti nel corso dei giorni scorsi, ecco arrivare l’ufficialità riguardante il nuovo acquisto di calciomercato della formazione emiliana. L’annuncio ufficiale è stato dato dal club di provenienza per quel che riguarda il centrocampista marocchino.

Il Konyaspor, infatti, ha postato un comunicato ufficiale pochi minuti fa sul proprio sito web, annunciando la cessione a titolo definitivo del cartellino di Mehdi Bourabia al Sassuolo. Il centrocampista marocchino, classe 1991, è stato pagato 2 milioni e 250 mila euro dalla società neroverdi: il calciatore ha firmato per quattro anni con il Sassuolo e percepirà uno stipendio da 650mila euro a stagione più i bonus. Nelle prossime ore il club nero-verde conta di poter ufficializzare anche l’accordo con il giovane Boga dal Chelsea.